Szef policji Nepalu Dan Bahadur Karki odbył w Katmandu pilną, pięciogodzinną naradę ze starszymi oficerami wśród doniesień, że rząd może dążyć do jego dymisji. Spotkanie w siedzibie policji w dzielnicy Naxal trwało od 14:00 do 19:00, podaje Kathmandu Post.

Dyskusja o reputacji policji

W naradzie uczestniczyli starsi nadinspektorzy policji, zastępcy generalnego inspektora oraz inni wysokiej rangi urzędnicy pracujący w stolicy. Centralny rzecznik policji, zastępca generalnego inspektora Abhi Narayan Kafle, oświadczył, że uczestnicy omówili sytuację dotyczącą porządku publicznego, bieżące kwestie i tematy rozpowszechniane w mediach społecznościowych.

Jak powiedział, funkcjonariusze rozmawiali również o, ich zdaniem, celowym rozpowszechnianiu wprowadzających w błąd informacji, które szkodzą reputacji, profesjonalizmowi i pracy policji. W oświadczeniu po spotkaniu funkcjonariusze poinformowali, że będą badać próby wciągnięcia formacji w spory i podejmą kroki prawne zgodnie z obowiązującym prawem.

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Pogłoski o możliwej dymisji

Spotkanie odbyło się wśród doniesień, że rząd rzekomo chce, aby Karki opuścił stanowisko. Według gazety niektórzy urzędnicy w biurze premiera są niezadowoleni z jego podejścia do śledztw z udziałem wpływowych osób, w szczególności z nalegania na przestrzeganie procedur podczas zatrzymań.

Jeden z uczestników narady powiedział, że Karki mówił o atakach na policję i wezwał kolegów do zachowania jedności. Gdy jeden ze starszych oficerów zapytał, czy ktoś w rządzie prosił go o podanie się do dymisji, szef policji, według uczestnika, odpowiedział przecząco.

Poseł rządzącej partii Rastriya Swatantra Khagendra Sunar publicznie wysuwał wobec Karkiego zarzuty dotyczące możliwych naruszeń przy zakupie umundurowania dla tymczasowych rekrutów zaangażowanych w wybory 5 marca. Komisja Rachunków Publicznych utworzyła podkomisję do zbadania tego zakupu. Osobno w mediach pojawiały się doniesienia o rozmowach Karkiego z Inamem Sapkotą — pośrednikiem badanym pod kątem podejrzeń o pranie pieniędzy i przestępstwa bankowe.

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