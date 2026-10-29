巴基斯坦宗教人士支持反恐教令——《黎明报》

在巴基斯坦伊斯兰堡，宗教学者、宗教领袖和不同信仰的代表一致重申支持一项反对恐怖主义、自杀式袭击和极端主义的宗教教令。与会者还支持国家叙事 Paigham-i-Pakistan，《黎明报》报道。

与会者声明

该声明在 Jamia Salafia Dawat-ul-Haq 举行的全国 Paigham-i-Amn 委员会与俾路支省 Paigham-i-Amn 委员会联合会议期间获得通过。巴基斯坦乌理玛委员会主席兼全国委员会协调员哈菲兹·穆罕默德·塔希尔·马哈茂德·阿什拉菲主持了此次活动。

与会者表示，自杀式袭击和杀害无辜者被伊斯兰教所禁止。他们强调，任何个人或团体都无权以宗教、教派或意识形态的名义对国家使用暴力或私自执法。

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保护青年免受极端主义影响

声明还谴责利用妇女、儿童、学生和青年从事恐怖活动，称其在宗教上被禁止，并且是危害人类罪。与会者表示支持国家安全机构打击声明中所称的 Fitna al-Khawarij 和 Fitna al-Hindustan。

他们指出，俾路支省的和平对国家稳定至关重要，并承诺促进跨信仰和跨教派理解、宗教宽容与民族团结。与会者还表示，计划保护青年免受极端主义思想、仇恨宣传和恐怖组织的影响。

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