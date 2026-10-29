W Islamabadzie w Pakistanie uczeni religijni, przywódcy duchowi i przedstawiciele różnych wyznań jednomyślnie potwierdzili poparcie dla religijnego dekretu przeciwko terroryzmowi, zamachom samobójczym i ekstremizmowi. Uczestnicy poparli również narodową narrację Paigham-i-Pakistan, informuje Dawn.

Oświadczenie uczestników spotkania

Deklarację przyjęto podczas wspólnego spotkania Narodowego Komitetu Paigham-i-Amn i Prowincjonalnego Komitetu Paigham-i-Amn Beludżystanu w Jamia Salafia Dawat-ul-Haq. Wydarzeniu przewodniczył Hafiz Muhammad Tahir Mehmood Ashrafi, przewodniczący Pakistańskiej Rady Ulemów i koordynator komitetu narodowego.

Uczestnicy oświadczyli, że zamachy samobójcze i zabijanie niewinnych ludzi są zakazane przez islam. Podkreślili, że żadna osoba ani grupa nie ma prawa stosować przemocy wobec państwa ani brać prawa we własne ręce w imię religii, sekty lub ideologii.

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Ochrona młodzieży przed ekstremizmem

W deklaracji potępiono także wykorzystywanie kobiet, dzieci, studentów i młodzieży do działalności terrorystycznej, nazywając to religijnie zakazanym i zbrodnią przeciwko ludzkości. Uczestnicy wyrazili poparcie dla organów bezpieczeństwa narodowego w walce z tym, co w oświadczeniu nazwano Fitna al-Khawarij i Fitna al-Hindustan.

Zaznaczyli, że pokój w Beludżystanie jest niezbędny dla stabilności kraju, i zobowiązali się promować porozumienie międzywyznaniowe i międzysekciarskie, tolerancję religijną oraz jedność narodową. Uczestnicy zadeklarowali także zamiar chronienia młodzieży przed ideami ekstremistycznymi, propagandą nienawiści i organizacjami terrorystycznymi.

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