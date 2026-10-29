W Göreme, w tureckiej Kapadocji, zawaliła się formacja skalna znana jako „komin wróżek”. Co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych. Do zdarzenia doszło w pobliżu Muzeum Pod Gołym Niebem w Göreme po intensywnych opadach, informuje RMF24.

Akcja ratunkowa trwa

Według CNN Türk od formacji skalnej odłamały się fragmenty, które spadły w miejscu, gdzie przebywali ludzie. Na miejsce skierowano policję, żandarmerię, ratowników tureckiego Urzędu ds. Zarządzania Katastrofami i Sytuacjami Nadzwyczajnymi AFAD oraz medyków.

Początkowo służby informowały o dwóch ofiarach śmiertelnych. Później znaleziono ciało kolejnej osoby, po czym liczba ofiar wzrosła do trzech. Ratownicy nadal sprawdzają teren, czy pod gruzem i kamieniami nie ma innych poszkodowanych.

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Ranni zostali hospitalizowani

Minister zdrowia Turcji Kemal Memişoğlu oświadczył, że pięć rannych osób przewieziono do szpitali. Jak powiedział, ich ogólny stan oceniany jest jako dobry, a leczenie trwa.

Prokuratura w Nevşehir rozpoczęła śledztwo w sprawie okoliczności zawalenia. Do postępowania zaangażowano zastępcę prokuratora generalnego oraz dwóch prokuratorów. Władze analizują przyczyny zdarzenia; w regionie od pewnego czasu padał deszcz i występował silniejszy wiatr, co mogło doprowadzić do tragedii.

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