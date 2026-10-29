В Исламабаде, Пакистан, религиозные ученые, духовные лидеры и представители различных конфессий единогласно подтвердили поддержку религиозного решения против терроризма, терактов-самоубийств и экстремизма. Участники также поддержали национальный нарратив Paigham-i-Pakistan, сообщает Dawn.

Заявление участников встречи

Декларацию приняли во время совместной встречи Национального комитета Paigham-i-Amn и провинциального комитета Paigham-i-Amn Белуджистана в Jamia Salafia Dawat-ul-Haq. Мероприятие возглавил председатель Пакистанского совета улемов и координатор национального комитета Хафиз Мухаммад Тахир Мехмуд Ашрафи.

Участники заявили, что теракты-самоубийства и убийства невинных людей запрещены исламом. Они подчеркнули, что ни один человек или группа не имеют права применять насилие против государства или вершить самосуд от имени религии, секты или идеологии.

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Защита молодежи от экстремизма

В декларации также осудили использование женщин, детей, студентов и молодежи для террористической деятельности, назвав это религиозно запрещенным и преступлением против человечности. Участники выразили поддержку органам национальной безопасности в борьбе с тем, что в заявлении названо Fitna al-Khawarij и Fitna al-Hindustan.

Они отметили, что мир в Белуджистане необходим для стабильности страны, и пообещали содействовать межконфессиональному и межсектантскому взаимопониманию, религиозной терпимости и национальному единству. Участники также заявили о намерении защищать молодежь от экстремистских идей, пропаганды ненависти и террористических организаций.

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