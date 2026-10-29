W Izraelu przewodniczący partii Jaszar i lider bloku opozycyjnego Gadi Eisenkot 29 października oskarżył premiera Binjamina Netanjahu o prowadzenie zorganizowanej kampanii na rzecz delegitymizacji wyników wyborów do Knesetu, które odbyły się we wtorek. Poinformował o tym The Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie polityka.

Zaprzysiężenie Knesetu

Eisenkot oświadczył, że nie dopuści do przełożenia zaplanowanego zaprzysiężenia nowego składu Knesetu. Dodał, że jego zespół przygotowuje się do głosowania, które ma odbyć się po rozpoczęciu pracy przez nowy parlament.

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Inne oświadczenia Eisenkota

Lider bloku opozycyjnego oświadczył również, że nie pozwoli Netanjahu wykorzystywać rządu do własnych potrzeb. Według Eisenkota czas takiego wykorzystywania władzy minął.

Eisenkot zaznaczył, że zamierza nadal działać spokojnie i zdecydowanie.

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