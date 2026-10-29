В Израиле председатель партии «Яшар» и лидер оппозиционного блока Гади Айзенкот 29 октября обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в проведении организованной кампании по делегитимизации результатов выборов в Кнессет, состоявшихся во вторник. Об этом The Jerusalem Post сообщает со ссылкой на заявление политика.

Принесение присяги Кнессетом

Айзенкот заявил, что не допустит переноса запланированного принесения присяги новым составом Кнессета. Он добавил, что его команда готовится к голосованию, которое должно состояться после начала работы нового парламента.

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Другие заявления Айзенкота

Лидер оппозиционного блока также заявил, что не позволит Нетаньяху использовать правительство для собственных нужд. По словам Айзенкота, время такого использования власти прошло.

Айзенкот отметил, что намерен и дальше действовать спокойно и решительно.

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