U-Vistract金融金字塔骗局创始人诺亚·穆辛库在巴布亚新几内亚布干维尔岛去世。此后，他曾宣布自己是自行宣布成立的帕帕阿拉和梅卡穆伊王国的统治者。政治党派布干维尔独立运动宣布了他的死讯。据RMF24报道，穆辛库在与疾病抗争超过三周后，于2026年10月12日去世。

U-Vistract金字塔骗局

据有组织犯罪和腐败报道项目称，穆辛库被指控从大洋洲居民手中骗取数千万美元。他创建的U-Vistract计划承诺向投资者每月支付相当于投资金额100%的款项。早期参与者确实收到了资金，这促使数千名其他人投资数百万美元。

2000年代初，当有关该计划的信息曝光后，穆辛库逃往自己的家乡布干维尔。记者戈雷西·肯内特告诉澳大利亚广播公司，她在1998年将父母给她用于支付学费的钱投资于U-Vistract。得知穆辛库去世后，她表示自己的钱可能再也无法追回。

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自行宣布成立的王国

回到岛上后，穆辛库自称为大卫·佩伊二世国王。围绕他形成了一个拥有武装组织、银行体系和当地货币——布干维尔基那（BVK）——的实体。巴布亚新几内亚政府随后认定该货币非法。

2026年，穆辛库在一次由与布干维尔合法承认的政府有关联的武装人员发动的袭击中幸存。当时，他的四名保镖死亡，他本人颈部中枪。其支持者在他去世后发表的声明中承诺向投资者返还资金。

与此同时，布干维尔自治区政府的长期顾问安东尼·里根告诉澳大利亚广播公司，这些钱已经被花掉，而且该计划下的付款实际上早在20世纪90年代末就已停止。他还指出，目前尚不清楚谁将继续领导穆辛库的支持者，以及与他有关联的武装团体将会如何。报道称，穆辛库约60岁。

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