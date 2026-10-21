На острове Бугенвиль в Папуа — Новой Гвинее умер Ноа Мусингку — основатель финансовой пирамиды U-Vistract, который позднее провозгласил себя правителем самопровозглашенных королевств Папаала и Меекамуи. О смерти сообщила политическая партия Bougainville Independence Movement. Как сообщает RMF24, Мусингку умер 12 октября 2026 года после более чем трехнедельной борьбы с болезнью.

Пирамида U-Vistract

По данным Organized Crime and Corruption Reporting Project, Мусингку обвиняли в выманивании у жителей Океании десятков миллионов долларов. Созданная им схема U-Vistract обещала инвесторам ежемесячные выплаты в размере 100% вложенной суммы. Первые участники действительно получали деньги, что побудило тысячи других людей инвестировать миллионы долларов.

В начале 2000-х годов, когда информация о схеме стала известна, Мусингку бежал на родной Бугенвиль. Журналистка Горети Кеннетт рассказала ABC Australia, что в 1998 году вложила в U-Vistract деньги, которые родители дали ей на оплату обучения. После известия о смерти Мусингку она сказала, что ее средства, вероятно, уже не вернутся.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Самопровозглашенное королевство

После возвращения на остров Мусингку назвал себя королем Давидом Пеи II. Вокруг него сформировалось образование с вооруженным формированием, банковской системой и местной валютой — киной Бугенвиля (BVK). Правительство Папуа — Новой Гвинеи позднее признало эту валюту незаконной.

В 2026 году Мусингку пережил нападение бойцов, связанных с юридически признанным правительством Бугенвиля. Тогда погибли четверо его охранников, а сам он получил огнестрельное ранение шеи. В заявлении после его смерти сторонники пообещали вернуть средства вкладчикам.

В то же время многолетний советник Автономного правительства Бугенвиля Энтони Реган заявил ABC Australia, что деньги уже потрачены, а выплаты по схеме фактически прекратились еще в конце 1990-х годов. Он также отметил, что неизвестно, кто в дальнейшем возглавит сторонников Мусингку и что произойдет со связанными с ним вооруженными группами. По сообщениям, Мусингку было около 60 лет.

Читай нас в