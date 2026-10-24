На оккупированном Западном берегу Палестины израильские военные провели рейды как минимум в 15 населенных пунктах и задержали десятки палестинцев. Это произошло после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ввести полную блокаду Западного берега после нападения, в результате которого погибли двое израильских военных, сообщает Al Jazeera.

Рейды на севере Западного берега

Операции проходили, в частности, в Наблусе, Дженине, Тубасе и Калькилии. В деревнях Джалуд и Карьют возле Наблуса военные обыскивали палестинские дома и проводили задержания. О задержаниях также сообщалось в Аррабе и Буркине неподалеку от Дженина.

Израильские силы вошли в Тубас и соседний город Акаба. Военные также вошли в Иерихон и расположенный рядом лагерь беженцев Акабат-Джабр.

Операция в районе Хеврона

На юге Западного берега израильские бульдозеры снесли трехэтажное здание в Хевроне. Семьям дали пять минут, чтобы забрать свои вещи. Кроме того, израильские силы приказали сотням палестинских семей принудительно эвакуироваться из домов в районе Эйн-Дейр-Баха и рядом с ним.

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Военные также окружили дом одного из подозреваемых в стрельбе, в ходе которой погибли двое израильских военных, и провели рейды в районе аль-Джалда в Хевроне. Израильская армия заявила, что операция в городе продлится несколько дней, параллельно с действиями в десятках других районов Западного берега.

Блокада Западного берега

По данным издания, из-за блокады на Западном берегу должны закрыть почти тысячу контрольно-пропускных пунктов и ворот, что затронет миллионы палестинцев. Израильские военные заявили, что убили двух палестинских нападавших, атаковавших резервный батальон неподалеку от израильского поселения Телем. Помимо двух погибших военных, израильская служба скорой помощи сообщила как минимум о трех раненых солдатах.

Генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути заявил, что закрытия превращают города и деревни в маленькие тюрьмы, а блокпосты и ворота препятствуют доступу к медицинской помощи, образованию и экономической деятельности.

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