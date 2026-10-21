Na wyspie Bougainville w Papui-Nowej Gwinei zmarł Noah Musingku — założyciel piramidy finansowej U-Vistract, który później ogłosił się władcą samozwańczych królestw Papaala i Meekamui. O śmierci poinformowała partia polityczna Bougainville Independence Movement. Jak podaje RMF24, Musingku zmarł 12 października 2026 roku po ponad trwającej trzy tygodnie walce z chorobą.

Piramida U-Vistract

Według Organized Crime and Corruption Reporting Project Musingku był oskarżany o wyłudzenie od mieszkańców Oceanii dziesiątek milionów dolarów. Stworzony przez niego schemat U-Vistract obiecywał inwestorom miesięczne wypłaty w wysokości 100% zainwestowanej kwoty. Pierwsi uczestnicy rzeczywiście otrzymywali pieniądze, co skłoniło tysiące innych osób do zainwestowania milionów dolarów.

Na początku lat 2000., gdy informacje o schemacie stały się znane, Musingku uciekł na rodzinne Bougainville. Dziennikarka Gorethy Kennett powiedziała ABC Australia, że w 1998 roku zainwestowała w U-Vistract pieniądze, które rodzice dali jej na opłacenie nauki. Po wiadomości o śmierci Musingku powiedziała, że jej środków prawdopodobnie nie da się już odzyskać.

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Samozwańcze królestwo

Po powrocie na wyspę Musingku nazwał siebie królem Davidem Peii II. Wokół niego powstał twór dysponujący formacją zbrojną, systemem bankowym i lokalną walutą — kiną Bougainville (BVK). Rząd Papui-Nowej Gwinei później uznał tę walutę za nielegalną.

W 2026 roku Musingku przeżył atak bojowników powiązanych z prawnie uznanym rządem Bougainville. Zginęło wówczas czterech jego ochroniarzy, a on sam odniósł postrzał szyi. W oświadczeniu po jego śmierci zwolennicy obiecali zwrócić pieniądze inwestorom.

Jednocześnie wieloletni doradca Autonomicznego Rządu Bougainville Anthony Regan powiedział ABC Australia, że pieniądze zostały już wydane, a wypłaty w ramach schematu faktycznie ustały jeszcze pod koniec lat 90. Zaznaczył również, że nie wiadomo, kto dalej pokieruje zwolennikami Musingku i co stanie się z powiązanymi z nim grupami zbrojnymi. Według doniesień Musingku miał około 60 lat.

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