丹麦制药公司诺和诺德表示，其实验性肥胖症药物CagriSema在一项针对后期临床试验数据的新研究后分析中显示，女性在68周内平均减轻了25%的体重。CNBC报道。

分析结果

在对约2300名肥胖或超重女性进行的分析中，CagriSema与平均减重25%相关，而安慰剂组的这一比例为3%。该计算基于所有参与者均持续接受治疗的情景。

该公司还根据绝经状态单独分析了约1900名女性的数据。68周内，绝经前女性的体重减轻幅度为26.7%，围绝经期女性为24.8%，绝经后女性为23.1%。相应安慰剂组的该指标约为2%。

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药物成分及此前数据

CagriSema将司美格鲁肽——Wegovy和Ozempic的活性成分——与作用于胰淀粉样蛋白通路的卡格列肽相结合。胰淀粉样蛋白是一种由胰腺与胰岛素共同分泌的激素，有助于调节饥饿感和饱腹感。

诺和诺德表示，在两项新分析中，该药物还与腹部脂肪减少相关，后者通过腰围进行评估。该公司强调，需要进一步工作来证实研究后形成的假设。

这项第三期研究的初步结果涉及约3400名成年人，显示68周后平均减重22.7%，而安慰剂组为2.3%。该研究中约67%的参与者为女性。

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