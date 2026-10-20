阿拉伯联合酋长国将从11月1日起禁止在兽医领域使用抗生素环丙沙星。此项决定旨在应对细菌对药物的耐药性，并保持对人类治疗的有效性，《The National》报道。

环丙沙星用于治疗细菌感染。它属于氟喹诺酮类抗生素——能够杀灭细菌的抗生素。这些药物被归类为对人类医学至关重要的抗微生物药物，因为它们尤其用于治疗尿路感染、败血症、肺炎和关节感染。

禁令涉及哪些药物

监管机构阿联酋药品管理局表示，该限制适用于含有环丙沙星的兽药和原料。该措施将影响九种产品：八种进口产品和一种在该国注册的产品。

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制造商、进口商和供应商被要求停止生产、进口和供应此类产品，并在禁令生效前将现有库存撤出当地市场。剩余药品必须按照获批程序再出口或处置。公司还必须提交证明其符合要求的文件。

作出决定的原因

阿联酋药品管理局表示，不当使用环丙沙星治疗动物可能促使细菌耐药性的形成，并削弱人类所需药物的作用。该决定是在对抗微生物耐药性数据进行科学评估后作出的，其中包括阿拉伯联合酋长国大学提交的研究。

根据世界卫生组织的数据，抗微生物药物耐药性发生于细菌、病毒、真菌和寄生虫不再对药物产生反应时。世卫组织估计，2021年该问题与全球超过470万例死亡有关。该组织还指出，不当和过度使用抗微生物药物会加速耐药病原体的出现和传播。

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