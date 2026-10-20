В Объединенных Арабских Эмиратах с 1 ноября запретят использовать антибиотик ципрофлоксацин в ветеринарии. Решение приняли для противодействия устойчивости бактерий к препаратам и сохранения эффективности лечения людей, сообщает The National.

Ципрофлоксацин применяют для лечения бактериальных инфекций. Он относится к группе фторхинолонов — антибиотиков, которые уничтожают бактерии. Эти препараты классифицируют как критически важные противомикробные средства для медицины человека, поскольку их используют, в частности, для лечения инфекций мочевыводящих путей, сепсиса, пневмонии и инфекций суставов.

Каких препаратов касается запрет

Регулятор Emirates Drug Establishment сообщил, что ограничение распространяется на ветеринарные лекарственные средства и сырье, содержащие ципрофлоксацин. Оно затронет девять препаратов: восемь импортных и один зарегистрированный в стране.

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Производителям, импортерам и поставщикам поручили прекратить изготовление, ввоз и поставки таких средств, а также изъять имеющиеся запасы с местного рынка до вступления запрета в силу. Остатки препаратов должны быть реэкспортированы или утилизированы по утвержденным процедурам. Компании также обязаны подать документы, подтверждающие выполнение требований.

Причина решения

В Emirates Drug Establishment заявили, что ненадлежащее использование ципрофлоксацина для лечения животных может способствовать формированию бактериальной резистентности и ослаблять действие лекарств, необходимых людям. Решение приняли после научной оценки данных об устойчивости к противомикробным препаратам, в том числе исследований, представленных Университетом Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты перестают реагировать на лекарства. По оценке ВОЗ, в 2021 году она была связана с более чем 4,7 млн смертей в мире. Организация также отмечала, что неправильное и чрезмерное использование противомикробных препаратов ускоряет появление и распространение устойчивых к лекарствам возбудителей.

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