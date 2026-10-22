Акции Moderna в четверг теряли до 25% после утечки частичных данных исследования персонализированной вакцины против рака, которую компания разрабатывает совместно с Merck. Об этом сообщает CNBC.

Реакция рынка

На момент публикации CNBC акции Moderna торговались по 58,12 доллара, что на 23,64% ниже. Полные данные исследования были опубликованы позднее в тот же день. По оценке CNBC, они выглядели положительными с учетом ожиданий Уолл-стрит перед публикацией.

Падение котировок произошло несмотря на публикацию полных результатов. Утечка касалась части данных о вакцине, которая привлекает значительное внимание инвесторов.

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Результаты исследования

Персонализированная вакцина intismeran autogene в сочетании с иммунопрепаратом Keytruda компании Merck снизила риск рецидива или смерти на 42% по сравнению с применением только Keytruda у некоторых пациентов с меланомой.

Результаты клинического исследования поздней стадии должны были представить на конференции Европейского общества медицинской онкологии, запланированной на эти выходные.

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