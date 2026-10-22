Akcje Moderny traciły w czwartek nawet 25% po wycieku częściowych danych z badania spersonalizowanej szczepionki przeciw rakowi, którą firma opracowuje wspólnie z Merck. Informuje o tym CNBC.

Reakcja rynku

W momencie publikacji CNBC akcje Moderny były notowane po 58,12 dolara, co oznaczało spadek o 23,64%. Pełne dane z badania opublikowano później tego samego dnia. Według oceny CNBC wyglądały one pozytywnie w świetle oczekiwań Wall Street przed publikacją.

Spadek notowań nastąpił pomimo opublikowania pełnych wyników. Wyciek dotyczył części danych o szczepionce, która przyciąga znaczną uwagę inwestorów.

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Wyniki badania

Spersonalizowana szczepionka intismeran autogene w połączeniu z lekiem immunoterapeutycznym Keytruda firmy Merck zmniejszyła o 42% ryzyko nawrotu choroby lub śmierci w porównaniu z zastosowaniem samego Keytruda u niektórych pacjentów z czerniakiem.

Wyniki późnego etapu badania klinicznego miały zostać przedstawione na konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej, zaplanowanej na ten weekend.

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