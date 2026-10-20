W Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 1 listopada zostanie zakazane stosowanie antybiotyku cyprofloksacyny w weterynarii. Decyzję podjęto, aby przeciwdziałać odporności bakterii na leki i zachować skuteczność leczenia ludzi, informuje The National.

Cyprofloksacyna jest stosowana w leczeniu infekcji bakteryjnych. Należy do grupy fluorochinolonów — antybiotyków, które niszczą bakterie. Leki te są klasyfikowane jako krytycznie ważne środki przeciwdrobnoustrojowe dla medycyny człowieka, ponieważ wykorzystuje się je między innymi do leczenia zakażeń dróg moczowych, sepsy, zapalenia płuc i infekcji stawów.

Jakich leków dotyczy zakaz

Regulator Emirates Drug Establishment poinformował, że ograniczenie obejmuje weterynaryjne produkty lecznicze i surowce zawierające cyprofloksacynę. Dotknie ono dziewięciu produktów: ośmiu importowanych i jednego zarejestrowanego w kraju.

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Producentom, importerom i dostawcom polecono zaprzestać wytwarzania, importu i dostaw takich środków, a także wycofać istniejące zapasy z lokalnego rynku przed wejściem zakazu w życie. Pozostałości leków należy reeksportować lub zutylizować zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. Firmy muszą również przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów.

Powód decyzji

W Emirates Drug Establishment oświadczono, że niewłaściwe stosowanie cyprofloksacyny w leczeniu zwierząt może sprzyjać rozwojowi oporności bakterii i osłabiać działanie leków potrzebnych ludziom. Decyzję podjęto po naukowej ocenie danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym badań przedstawionych przez Uniwersytet Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według Światowej Organizacji Zdrowia oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe występuje, gdy bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty przestają reagować na leki. WHO szacuje, że w 2021 roku była ona związana z ponad 4,7 mln zgonów na świecie. Organizacja zaznaczyła również, że niewłaściwe i nadmierne stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych przyspiesza powstawanie i rozprzestrzenianie się patogenów opornych na leki.

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