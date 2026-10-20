W Chinach leki opracowane w kraju stanowiły 80% wszystkich nowych zatwierdzeń innowacyjnych produktów leczniczych w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku. Poinformował o tym we wtorek podczas briefingu główny inżynier chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Wang Weimin, jak podaje ECNS.

Nowe zatwierdzenia

Chodzi o udział leków opracowanych w Chinach wśród nowych zatwierdzeń w tej kategorii od stycznia do września 2026 roku. Wang Weimin reprezentował podczas briefingu właściwe ministerstwo kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kierunki badań

Według urzędnika w badaniach farmaceutycznych odnotowano przełomy w kilku kierunkach. Wśród nich wymienił onkologię, leczenie zaburzeń psychicznych, terapię przeciwzakaźną, leczenie dny moczanowej oraz choroby rzadkie.

ECNS opublikowało informację 20 października 2026 roku. Nie podano w niej łącznej liczby nowych zatwierdzeń, nazw konkretnych leków ani odrębnych wskaźników dla poszczególnych kierunków terapeutycznych.

Czytaj nas na