W Chinach 80% nowych innowacyjnych leków było krajowej produkcji — ECNS
W Chinach leki opracowane w kraju stanowiły 80% wszystkich nowych zatwierdzeń innowacyjnych produktów leczniczych w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku. Poinformował o tym we wtorek podczas briefingu główny inżynier chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Wang Weimin, jak podaje ECNS.
Nowe zatwierdzenia
Chodzi o udział leków opracowanych w Chinach wśród nowych zatwierdzeń w tej kategorii od stycznia do września 2026 roku. Wang Weimin reprezentował podczas briefingu właściwe ministerstwo kraju.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Kierunki badań
Według urzędnika w badaniach farmaceutycznych odnotowano przełomy w kilku kierunkach. Wśród nich wymienił onkologię, leczenie zaburzeń psychicznych, terapię przeciwzakaźną, leczenie dny moczanowej oraz choroby rzadkie.
ECNS opublikowało informację 20 października 2026 roku. Nie podano w niej łącznej liczby nowych zatwierdzeń, nazw konkretnych leków ani odrębnych wskaźników dla poszczególnych kierunków terapeutycznych.