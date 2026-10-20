В Китае препараты отечественной разработки составили 80% всех новых одобрений инновационных лекарственных средств в первые три квартала 2026 года. Об этом во вторник на брифинге заявил главный инженер Министерства промышленности и информатизации Китая Ван Вэйминь, сообщает ECNS.

Новые одобрения

Речь идет о доле препаратов, разработанных в Китае, среди новых одобрений этой категории за январь—сентябрь 2026 года. Ван Вэйминь представлял на брифинге профильное министерство страны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Направления исследований

По словам чиновника, в фармацевтических исследованиях были зафиксированы прорывы в нескольких направлениях. Среди них он назвал онкологию, лечение психических расстройств, противоинфекционную терапию, лечение подагры и редких заболеваний.

ECNS опубликовало сообщение 20 октября 2026 года. В нем не приводятся общее число новых одобрений, названия конкретных препаратов или отдельные показатели по терапевтическим направлениям.

Читай нас в