Комбинация Imdelltra снизила риск смерти на 58% — CNBC

Добавление препарата Imdelltra компании Amgen к иммунотерапии Imfinzi от AstraZeneca снизило риск смерти на 58% у пациентов с распространённым мелкоклеточным раком лёгкого. Полные результаты клинического исследования поздней стадии показали, что медиана общей выживаемости в группе комбинированной терапии составила 21,1 месяца против 12,7 месяца среди пациентов, получавших только Imfinzi.

Об этом сообщает CNBC. Исследование оценивало комбинацию в качестве поддерживающей терапии для людей, которые ранее получали Imfinzi и химиотерапию, а их заболевание не прогрессировало. По данным Amgen, почти 80% пациентов, начавших принимать оба препарата, были живы через год, тогда как в группе Imfinzi этот показатель составил 53%.

Результаты для агрессивного типа рака

Мелкоклеточный рак лёгкого является быстрорастущей формой заболевания. Распространённая стадия означает, что рак вышел за пределы лёгкого, где он возник. Ведущий исследователь, заместитель руководителя Центра торакальной онкологии Лоу в Институте рака Дана—Фарбер Джейкоб Сэндс отметил, что преимущества комбинированной терапии наблюдались в различных подгруппах, в том числе у пациентов с метастазами в мозге или печени.

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По словам Сэндса, химиотерапия часто даёт первоначальный эффект, однако заболевание нередко возвращается или прогрессирует в течение нескольких месяцев. Иммунотерапия помогла части пациентов добиться многолетнего контроля заболевания, однако для большинства такой длительный эффект оставался недоступным.

Как действуют препараты

Imdelltra связывается с белком DLL3 на раковых клетках и белком CD3 на T-клетках иммунной системы. Это сближает T-клетки с опухолью и помогает иммунной системе атаковать раковые клетки. Imfinzi блокирует белок PD-L1, который раковые клетки могут использовать для уклонения от иммунного ответа.

В настоящее время Imdelltra одобрен для пациентов, у которых мелкоклеточный рак лёгкого прогрессировал во время или после химиотерапии на основе препаратов платины. Исследование представили на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии. Оно не сравнивало эту комбинацию с другими подходами первой линии лечения.

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