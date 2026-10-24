Połączenie Imdelltra zmniejszyło ryzyko śmierci o 58% — CNBC

Dodanie leku Imdelltra firmy Amgen do immunoterapii Imfinzi firmy AstraZeneca zmniejszyło ryzyko śmierci o 58% u pacjentów z rozległym drobnokomórkowym rakiem płuca. Pełne wyniki badania klinicznego późnego etapu wykazały, że mediana całkowitego przeżycia w grupie terapii skojarzonej wyniosła 21,1 miesiąca wobec 12,7 miesiąca wśród pacjentów otrzymujących wyłącznie Imfinzi.

Poinformowała o tym CNBC. Badanie oceniało to połączenie jako terapię podtrzymującą dla osób, które wcześniej otrzymały Imfinzi i chemioterapię, a ich choroba nie postępowała. Według Amgen niemal 80% pacjentów, którzy rozpoczęli przyjmowanie obu leków, żyło po roku, podczas gdy w grupie Imfinzi odsetek ten wyniósł 53%.

Wyniki dla agresywnego typu raka

Drobnokomórkowy rak płuca jest szybko rosnącą postacią choroby. Stadium rozległe oznacza, że nowotwór wyszedł poza płuco, w którym powstał. Główny badacz Jacob Sands, zastępca dyrektora Centrum Onkologii Klatki Piersiowej Lowe w Instytucie Raka Dana-Farber, zaznaczył, że korzyści z terapii skojarzonej obserwowano w różnych podgrupach, w tym u pacjentów z przerzutami do mózgu lub wątroby.

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Według Sandsa chemioterapia często daje początkowy efekt, jednak choroba nierzadko powraca lub postępuje w ciągu kilku miesięcy. Immunoterapia pomogła części pacjentów uzyskać wieloletnią kontrolę choroby, lecz dla większości taki długotrwały efekt pozostawał niedostępny.

Jak działają leki

Imdelltra wiąże się z białkiem DLL3 na komórkach nowotworowych oraz białkiem CD3 na limfocytach T układu odpornościowego. Zbliża to limfocyty T do guza i pomaga układowi odpornościowemu atakować komórki nowotworowe. Imfinzi blokuje białko PD-L1, które komórki nowotworowe mogą wykorzystywać do unikania odpowiedzi immunologicznej.

Imdelltra jest obecnie zatwierdzony dla pacjentów, u których drobnokomórkowy rak płuca postępował w trakcie lub po chemioterapii opartej na preparatach platyny. Badanie przedstawiono na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej. Nie porównywało ono tego połączenia z innymi metodami leczenia pierwszej linii.

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