Комбінація Imdelltra знизила ризик смерті на 58% — CNBC

Додавання препарату Imdelltra компанії Amgen до імунотерапії Imfinzi від AstraZeneca знизило ризик смерті на 58% у пацієнтів із поширеним дрібноклітинним раком легень. Повні результати пізнього етапу клінічного дослідження показали, що медіанна загальна виживаність у групі комбінованої терапії становила 21,1 місяця проти 12,7 місяця серед пацієнтів, які отримували лише Imfinzi.

Про це повідомляє CNBC. Випробування оцінювало комбінацію як підтримувальну терапію для людей, які раніше отримали Imfinzi та хіміотерапію, а їхня хвороба не прогресувала. За даними Amgen, майже 80% пацієнтів, що почали приймати обидва препарати, були живими через рік, тоді як у групі Imfinzi цей показник становив 53%.

Результати для агресивного типу раку

Дрібноклітинний рак легень є швидкозростаючою формою захворювання. Поширена стадія означає, що рак вийшов за межі легені, де виник. Провідний дослідник, заступник керівника Центру торакальної онкології Лоу в Інституті раку Дана—Фарбер Джейкоб Сендс зазначив, що переваги комбінованої терапії спостерігалися в різних підгрупах, зокрема у пацієнтів із метастазами в мозку або печінці.

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За словами Сендса, хіміотерапія часто дає початковий ефект, однак хвороба нерідко повертається або прогресує протягом кількох місяців. Імунотерапія допомогла частині пацієнтів досягти багаторічного контролю захворювання, проте для більшості такий тривалий ефект був недоступний.

Як діють препарати

Imdelltra зв’язується з білком DLL3 на ракових клітинах і білком CD3 на T-клітинах імунної системи. Це зближує T-клітини з пухлиною та допомагає імунній системі атакувати ракові клітини. Imfinzi блокує білок PD-L1, який ракові клітини можуть використовувати для уникнення імунної відповіді.

Наразі Imdelltra схвалений для пацієнтів, у яких дрібноклітинний рак легень прогресував під час або після хіміотерапії на основі препаратів платини. Дослідження представили на конгресі Європейського товариства медичної онкології. Воно не порівнювало цю комбінацію з іншими підходами першої лінії лікування.

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