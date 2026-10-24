Imdelltra联合疗法将死亡风险降低58%——CNBC

在阿斯利康的Imfinzi免疫疗法中加入安进的Imdelltra，使广泛期小细胞肺癌患者的死亡风险降低了58%。一项后期临床试验的完整结果显示，联合治疗组的中位总生存期为21.1个月，而仅接受Imfinzi治疗的患者为12.7个月。

CNBC对此进行了报道。该试验评估了这一组合用于此前接受过Imfinzi和化疗且疾病未进展人群的维持治疗。安进表示，开始使用这两种药物的患者中，近80%在一年后仍然存活，而Imfinzi组这一比例为53%。

针对侵袭性癌症类型的结果

小细胞肺癌是一种快速生长的疾病类型。广泛期意味着癌症已扩散至其起源肺部以外。主要研究者、达纳—法伯癌症研究所洛威胸部肿瘤中心副主任雅各布·桑兹指出，联合疗法的益处在不同亚组中均得到观察，包括有脑或肝转移的患者。

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桑兹表示，化疗通常会产生初始效果，但疾病常常在数月内复发或进展。免疫疗法帮助部分患者实现了长达数年的疾病控制，但这种长期效果对大多数患者仍不可及。

药物如何发挥作用

Imdelltra与癌细胞上的DLL3蛋白以及免疫系统T细胞上的CD3蛋白结合。这会使T细胞更接近肿瘤，并帮助免疫系统攻击癌细胞。Imfinzi阻断PD-L1蛋白，癌细胞可利用该蛋白逃避免疫反应。

目前，Imdelltra获批用于在含铂化疗期间或之后小细胞肺癌发生进展的患者。该研究在欧洲肿瘤内科学会大会上发布。该研究未将这一组合与其他一线治疗方法进行比较。

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