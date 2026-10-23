FDA отозвало 22 флакона тирзепатида и один флакон NAD+ — The Hill

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвало 23 флакона препаратов, изготовленных аптекой Apothecary Pharma LLC в Северной Каролине, из-за отсутствия гарантий их стерильности. Как сообщает The Hill, отзыв имеет класс II.

Такой класс означает, что использование продукции может вызвать временные или обратимые последствия для здоровья, а риск тяжелых последствий оценивается как низкий. На момент публикации о случаях заболеваний, связанных с этим отзывом, не сообщалось.

Какие препараты отзывают

Отзыв касается 22 флаконов Tirzepatide Injection концентрацией 18 мг/мл и объемом 4 мл. Тирзепатид является действующим веществом препаратов Zepbound и Mounjaro. Речь идет о сериях AP-202622, AP-202623, AP-202624, AP-202625, а также сериях от AP-202627 до AP-202644 с указанными датами BUD в октябре и ноябре 2026 года.

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Также отозван один флакон NAD+ Injection концентрацией 200 мг/мл и объемом 6 мл — серия AP-202647 с датой BUD 13 октября 2026 года. Все указанные продукты имеют маркировку Apothecary Pharma LLC, Cary, North Carolina.

Предупреждение FDA для аптеки

В декабре 2025 года FDA направило Apothecary Pharma письмо, в котором указало, что инспекторы выявили изготовление, упаковку или хранение стерильных препаратов в ненадлежащих санитарных условиях. По оценке регулятора, в таких условиях препараты могли быть загрязнены или представлять риск для здоровья.

Apothecary Pharma является аптекой, которая изготавливает индивидуализированные версии лекарств для пациентов. Такие препараты GLP-1 не одобрены FDA и не являются брендовыми лекарственными средствами. Потребителям, обнаружившим у себя отозванные флаконы, рекомендуют прекратить их использование и обратиться к медицинскому работнику.

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