FDA召回22瓶替尔扎肽和1瓶NAD+注射液——《国会山报》

美国食品药品监督管理局（FDA）因无法保证无菌性，召回了北卡罗来纳州 Apothecary Pharma LLC 药房生产的23瓶药品。据《国会山报》报道，此次召回属于II类。

这一分类意味着，使用这些产品可能导致暂时性或可逆性的健康后果，而严重后果的风险被评估为较低。截至发稿时，尚未报告与此次召回有关的患病病例。

召回哪些药品

此次召回涉及22瓶 Tirzepatide Injection，浓度为18毫克/毫升，容量为4毫升。替尔扎肽是 Zepbound 和 Mounjaro 的活性成分。涉及批次为 AP-202622、AP-202623、AP-202624、AP-202625，以及 AP-202627 至 AP-202644 批次，标注的 BUD 日期为2026年10月和11月。

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另有1瓶 NAD+ Injection 被召回，浓度为200毫克/毫升，容量为6毫升——批次为 AP-202647，BUD 日期为2026年10月13日。所有列出的产品均标注为 Apothecary Pharma LLC，Cary，North Carolina。

FDA对该药房的警告

2025年12月，FDA向 Apothecary Pharma 发出信函，指出检查人员发现该公司在不符合卫生要求的条件下生产、包装或储存无菌药品。监管机构认为，在这种条件下，药品可能受到污染或对健康构成风险。

Apothecary Pharma 是一家为患者配制个体化药品版本的药房。此类 GLP-1 药品未经 FDA 批准，也不是品牌药。建议发现自己持有被召回药瓶的消费者停止使用，并咨询医疗专业人员。

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