В Пакистане возник дефицит одного из препаратов инсулина, который применяют пациенты с диабетом 1 типа. В Национальной ассамблее сообщили, что немецкий производитель приостановил поставки во время обновления своей продукции.

Поставки прервались в октябре

Как сообщает The Express Tribune, вопрос нехватки препарата подняла депутат Сайеда Амна Батул. Парламентский секретарь заявил, что до июня дефицита не было, а имевшихся запасов хватало до сентября. В октябре поставки из Германии прервались, что и вызвало нынешнюю нехватку.

По словам парламентского секретаря, перебои с поставками также фиксировались в Европе. Он заявил, что последствия дефицита ощущаются не только в Пакистане, но и в других странах Азии, Австралии и Европы.

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Пациентам предлагают альтернативы

Парламентский секретарь сообщил, что в Пакистане доступны альтернативные препараты инсулина с такой же дозировкой и механизмом действия. Пациенты могут перейти на них только по рекомендации врача.

В Национальной ассамблее также отметили, что власти пытаются урегулировать проблему с поставками препарата немецкого производства.

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