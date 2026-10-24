Китай почти сравнялся с Индией по стоимости экспорта противомалярийных препаратов в 12 африканских стран, наиболее страдающих от малярии. В прошлом году китайский экспорт составил 89,3 млн долларов США, тогда как индийский — 89,6 млн долларов, сообщает South China Morning Post со ссылкой на анализ индийской компании Sol Gravitas. В 2021 году разрыв был значительно больше: 121 млн долларов у Индии против 62,6 млн долларов у Китая.

По стоимости поставок Китай опередил Индию в Нигерии, Демократической Республике Конго, Уганде, Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Индийские компании сохранили лидерство в Эфиопии, Мозамбике, Анголе, Танзании, Кот-д’Ивуаре и на Мадагаскаре.

Изменение структуры поставок

В то же время Индия всё ещё опережала Китай по массе грузов: на неё пришлось 54,5% совокупного веса противомалярийных лекарств, отправленных в эти 12 стран. В восьми странах с полными таможенными данными за 2022–2025 годы доля Индии в импорте от двух поставщиков снизилась с 71,5% до 64,2%.

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Закупки Глобального фонда

Отдельно исследование проанализировало закупки Глобального фонда для тех же 12 стран и Кении в 2021–2025 годах. Из поставок общей стоимостью 442,7 млн долларов 45,6% по стоимости было произведено в Китае. Все эти препараты изготовила компания Guilin Pharmaceutical, материнской компанией которой является Fosun Pharma.

Китайские заводы произвели большинство комбинированных блистеров SPAQ для сезонной профилактики малярии, большую часть инъекционного артесуната для лечения тяжёлой малярии и весь объём дигидроартемизинина-пиперахина. Индийские предприятия изготовили не менее половины закупленного артеметера-люмефантрина — крупнейшей категории лекарств в исследовании, применяемой для лечения острой малярии.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что конкуренция между китайскими и индийскими производителями может снизить цены на препараты с гарантированным качеством и расширить выбор поставщиков. В то же время зависимость от небольшого числа преквалифицированных производителей остаётся риском, а зависимость Индии от китайских активных фармацевтических ингредиентов для артемизинина может ограничить преимущества закупок готовых препаратов в двух странах для стабильности поставок.

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