中国在抗疟药出口方面几乎追上印度——《南华早报》

在向受疟疾影响最严重的12个非洲国家出口抗疟药的金额方面，中国几乎与印度持平。去年，中国出口额为8930万美元，印度为8960万美元，《南华早报》报道称，该数据援引印度公司Sol Gravitas的分析。2021年，差距明显更大：印度为1.21亿美元，中国为6260万美元。

按供应金额计算，中国在尼日利亚、刚果民主共和国、乌干达、马里、布基纳法索和尼日尔超过了印度。印度公司在埃塞俄比亚、莫桑比克、安哥拉、坦桑尼亚、科特迪瓦和马达加斯加仍保持领先。

供应结构变化

与此同时，印度在货运重量方面仍领先于中国：运往这12个国家的抗疟药总重量中，印度占54.5%。在拥有2022年至2025年完整海关数据的8个国家中，印度在来自这两个供应商的进口中所占份额从71.5%降至64.2%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

全球基金采购

该研究还分析了全球基金在2021年至2025年为同样12个国家及肯尼亚进行的采购。在总价值4.427亿美元的供应中，按价值计算45.6%是在中国生产的。所有这些药物均由桂林制药生产，其母公司为复星医药。

中国工厂生产了大多数用于季节性疟疾预防的SPAQ复方泡罩包装、大部分用于治疗重症疟疾的注射用青蒿琥酯，以及全部双氢青蒿素哌喹。印度企业生产了至少一半采购的蒿甲醚-苯芴醇，这是研究中最大的药物类别，用于治疗急性疟疾。

该报采访的专家指出，中国和印度制造商之间的竞争可能降低有质量保证药物的价格，并扩大供应商选择。同时，对少数预认证制造商的依赖仍然是一项风险，而印度对用于青蒿素的中国活性药物成分的依赖，可能限制从两国采购成品药以保障供应稳定性的益处。

关注我们在