Компания Pathos, разрабатывающая лекарства с применением искусственного интеллекта, объявила о привлечении 237 млн долларов в раунде финансирования Series E. Раунд возглавила фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb, а сделка оценивает Pathos примерно в 3 млрд долларов, сообщает STAT News.

Исследование болезни Альцгеймера

Pathos также расширяет работу с онкологии на неврологические заболевания. Компания планирует использовать новые наборы данных Tempus AI и сотрудничать с Bristol Myers Squibb. Первым направлением партнерства должна стать разработка методов лечения болезни Альцгеймера.

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Модель Foundry

Собственная модель Pathos под названием Foundry использует тысячи агентов для оценки вероятности успеха клинических активов компании. Они анализируют клинические данные, геномную информацию, данные биологических образцов и конкуренцию со стороны других разработчиков лекарств.

На основе этого анализа Pathos определяет, какие препараты развивать, какие группы пациентов привлекать к испытаниям и как проектировать клинические исследования. Компания считает, что использование ИИ может повысить шансы разработок на успех, поскольку большинство препаратов, попадающих в клинические испытания, в итоге не доходят до пациентов.

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