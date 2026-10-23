Firma Pathos, która opracowuje leki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ogłosiła pozyskanie 237 mln dolarów w rundzie finansowania Series E. Rundzie przewodziła firma farmaceutyczna Bristol Myers Squibb, a transakcja wycenia Pathos na około 3 mld dolarów, informuje STAT News.

Badania nad chorobą Alzheimera

Pathos rozszerza również działalność z onkologii na choroby neurologiczne. Firma planuje wykorzystywać nowe zestawy danych Tempus AI i współpracować z Bristol Myers Squibb. Pierwszym kierunkiem partnerstwa ma być opracowanie metod leczenia choroby Alzheimera.

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Model Foundry

Własny model Pathos o nazwie Foundry wykorzystuje tysiące agentów do oceny prawdopodobieństwa sukcesu aktywów klinicznych firmy. Analizują oni dane kliniczne, informacje genomowe, dane dotyczące próbek biologicznych oraz konkurencję ze strony innych twórców leków.

Na podstawie tej analizy Pathos określa, które leki rozwijać, jakie grupy pacjentów angażować do badań i jak projektować badania kliniczne. Firma uważa, że wykorzystanie AI może zwiększyć szanse powodzenia prac rozwojowych, ponieważ większość leków trafiających do badań klinicznych ostatecznie nie dociera do pacjentów.

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