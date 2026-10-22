Wysoki Sąd w Pretorii w RPA uchylił część decyzji Ministerstwa Zdrowia dotyczących przetargu na dostawy leków antyretrowirusowych z powodu nieprawidłowości w postępowaniu zakupowym. Sąd zobowiązał resort do ponownego podziału i przyznania w ciągu 120 dni kontraktów na opakowania leków na jeden i trzy miesiące, informuje Daily Maverick.

Łączna wartość przetargu, który wszedł w życie w grudniu 2025 roku, wynosi 15,5 mld randów. Z tego 12,6 mld randów przeznaczono na stałe połączenia tenofowiru, lamiwudyny i dolutegrawiru w opakowaniach na jeden i trzy miesiące. Leki te stanowią podstawowy schemat leczenia antyretrowirusowego dorosłych w RPA, gdzie przyjmują je miliony osób.

Dostawy będą kontynuowane

Pełniący obowiązki sędziego Graham Girdwood orzekł, że decyzje o przyznaniu kontraktów były niezgodne z prawem i konstytucją. Jednocześnie obecni dostawcy muszą kontynuować dostawy, aby zapobiec niedoborom leków. Uchylenie wcześniejszych decyzji wejdzie w życie dopiero 90 dni po zakończeniu nowego podziału kontraktów, aby nowo wybrane firmy miały czas przygotować się do dostaw.

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Pozwy złożyły Cipla Medpro Manufacturing oraz Hetero Drugs South Africa. Sąd oddalił wniosek Hetero, wskazując, że ministerstwo miało uzasadnione podejrzenia możliwej zmowy przy składaniu ofert przetargowych z innymi firmami. Sąd nie rozstrzygał ostatecznie, czy taka zmowa miała miejsce.

Licencje i ocena ofert

Sąd nakazał również wykluczenie z ponownego rozpatrzenia ofert przetargowych Innovata Pharmaceuticals i Viatris Healthcare, ponieważ w chwili zamknięcia przyjmowania ofert firmy nie miały ważnej licencji dla zakładu produkcyjnego w Isando. Sędzia podkreślił, że wygasła licencja nie jest ważna.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia musi skorygować punktację Innovata i Barrs Pharmaceuticals. Firmom przyznano punkty za status osób historycznie dyskryminowanych bez potwierdzenia deklarowanej przez nie własności. Sąd zobowiązał również resort do zbadania możliwej zmowy między Innovata a Barrs podczas udziału w przetargu.

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