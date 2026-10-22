南非比勒陀利亚高等法院因采购过程中存在违规行为，撤销了卫生部有关抗逆转录病毒药物供应招标的部分决定。法院责令该部门在120天内重新分配并授予一月装和三月装药品的合同，《每日马弗里克报》报道。

该招标于2025年12月生效，总价值为155亿兰特。其中，126亿兰特用于采购一月装和三月装的替诺福韦、拉米夫定和多替拉韦固定剂量复方制剂。这些药物是南非成年人抗逆转录病毒治疗的基础方案，数百万人正在服用。

供应将继续

代理法官格雷厄姆·格德伍德裁定，授予合同的决定违法且违宪。与此同时，现有供应商必须继续供货，以防止药品短缺。此前决定的撤销将在新一轮合同分配完成90天后才生效，以便新选定的公司有时间为供货做准备。

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Cipla Medpro Manufacturing和Hetero Drugs South Africa提起了诉讼。法院驳回了Hetero的申请，并指出卫生部有合理理由怀疑，该公司在与其他公司提交投标文件时可能存在串通。法院没有最终认定是否发生了此类串通。

许可证和投标评估

法院还下令将Innovata Pharmaceuticals和Viatris Healthcare的投标文件排除在重新审议之外，因为在投标截止时，这些公司没有伊桑多生产场地的有效许可证。法官强调，过期许可证并不有效。

此外，卫生部必须调整Innovata和Barrs Pharmaceuticals的评分。这些公司因历史上受歧视人士的身份获得了分数，但未能证实其所声称的所有权。法院还责令该部门调查Innovata和Barrs在参与招标期间可能存在的串通行为。

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