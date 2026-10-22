Высокий суд в Претории, ЮАР, отменил часть решений Министерства здравоохранения по тендеру на поставку антиретровирусных препаратов из-за нарушений в ходе закупки. Суд обязал ведомство в течение 120 дней повторно распределить и присудить контракты на упаковки лекарств на один и три месяца, сообщает Daily Maverick.

Общая стоимость тендера, вступившего в силу в декабре 2025 года, составляет 15,5 млрд рандов. Из них 12,6 млрд рандов предусмотрено на фиксированные комбинации тенофовира, ламивудина и долутегравира в упаковках на один и три месяца. Эти препараты являются базовой схемой антиретровирусного лечения взрослых в ЮАР, где их принимают миллионы людей.

Поставки продолжатся

Исполняющий обязанности судьи Грэм Гирдвуд постановил, что решения о присуждении контрактов были незаконными и неконституционными. В то же время действующие поставщики должны продолжать поставки, чтобы не допустить дефицита лекарств. Отмена предыдущих решений вступит в силу только через 90 дней после завершения нового распределения контрактов, чтобы вновь выбранные компании успели подготовиться к поставкам.

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Иски подали Cipla Medpro Manufacturing и Hetero Drugs South Africa. Заявление Hetero суд отклонил, указав, что у министерства были обоснованные подозрения относительно возможного сговора при подаче тендерных предложений с другими компаниями. Суд окончательно не устанавливал, имел ли место такой сговор.

Лицензии и оценка предложений

Суд также распорядился исключить из повторного рассмотрения тендерные предложения Innovata Pharmaceuticals и Viatris Healthcare, поскольку на момент завершения приема заявок компании не имели действующей лицензии для производственной площадки в Исандо. Судья подчеркнул, что просроченная лицензия не является действующей.

Кроме того, Министерство здравоохранения должно скорректировать баллы Innovata и Barrs Pharmaceuticals. Компаниям предоставили баллы за статус исторически дискриминируемых лиц без подтверждения заявленной ими собственности. Суд также обязал ведомство расследовать возможный сговор между Innovata и Barrs во время участия в тендере.

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