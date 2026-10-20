Duńska firma farmaceutyczna Novo Nordisk poinformowała, że jej eksperymentalny lek na otyłość CagriSema wykazał średnią utratę 25% masy ciała wśród kobiet w ciągu 68 tygodni w nowej analizie danych z późnej fazy badania przeprowadzonej po jego zakończeniu. Poinformowała o tym CNBC.

Wyniki analizy

W analizie obejmującej około 2300 kobiet z otyłością lub nadwagą CagriSema wiązał się ze średnim spadkiem masy ciała o 25%, podczas gdy w grupie placebo wskaźnik ten wyniósł 3%. Obliczenia wykonano dla scenariusza, w którym wszystkie uczestniczki nieprzerwanie kontynuowały leczenie.

Osobno firma przeanalizowała dane około 1900 kobiet w zależności od statusu menopauzalnego. W ciągu 68 tygodni spadek masy ciała wyniósł 26,7% wśród kobiet przed menopauzą, 24,8% w okresie perimenopauzy oraz 23,1% po menopauzie. W odpowiadających grupach placebo wskaźnik wyniósł około 2%.

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Skład leku i wcześniejsze dane

CagriSema łączy semaglutyd — substancję czynną leków Wegovy i Ozempic — z kagrylintydem, który oddziałuje na szlak amylinowy. Amylina jest hormonem wydzielanym przez trzustkę wraz z insuliną i pomaga regulować uczucie głodu oraz sytości.

Według Novo Nordisk w obu nowych analizach lek wiązano również ze zmniejszeniem tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, ocenianym na podstawie obwodu talii. Firma podkreśliła, że konieczne są dalsze prace, aby potwierdzić hipotezy sformułowane po badaniu.

Początkowe wyniki badania trzeciej fazy z udziałem około 3400 dorosłych wykazały średnią utratę masy ciała o 22,7% po 68 tygodniach, wobec 2,3% w grupie placebo. Kobiety stanowiły około 67% uczestników tego badania.

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