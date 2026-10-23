美国将要求外国人确认近期未前往刚果民主共和国——The Hill

美国疾病控制与预防中心将要求前往美国的外国旅客确认，在过去三周内未曾到访刚果民主共和国。该要求是在刚果民主共和国发生大规模埃博拉疫情的背景下推出的。

据The Hill报道，路透社援引美国疾病控制与预防中心的一份备忘录，率先报道了这项新规定。The Hill已向美国该机构寻求置评。

此前的限制措施

此前，美国疾病控制与预防中心实施的规定禁止任何旅客，包括美国公民，前往美国，如果他们在出发前21天内曾在刚果民主共和国停留。

根据世界卫生组织的数据，截至10月11日，与本迪布焦埃博拉病毒株相关的确诊病例超过9000例，死亡病例超过4000例。世卫组织表示，该疾病的传播仍处于高位且不稳定，疫情具有多变和地域分散的特点。

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肯尼亚和尼日利亚的病例

肯尼亚和尼日利亚确认了首例埃博拉病例，此前患者可能于10月3日在乌干达恩德培国际机场相遇。据美联社报道，肯尼亚记录了9例病例，与这些病例相关的密切接触者有135人，其中134人处于隔离状态。

尼日利亚卫生部长穆罕默德·帕特表示，医务人员正在追踪该女患者的44名接触者，并发现了额外的接触者。据美联社报道，这名患者是乌干达籍人士、外交官的妻子，上个月曾在乌干达度假两周。乌干达当局称她曾到访刚果民主共和国，但尼日利亚卫生部门否认了这一说法。

8月，国际疫苗供应协调小组批准从全球埃博拉疫苗储备中向刚果民主共和国拨付首批7万剂Ervebo疫苗。

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