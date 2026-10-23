Центры по контролю и профилактике заболеваний США будут требовать от иностранных путешественников, направляющихся в страну, подтвердить, что в течение последних трех недель они не посещали Демократическую Республику Конго. Требование вводится на фоне масштабной вспышки Эболы в ДР Конго.

Как сообщает The Hill, первым о новом правиле написало Reuters со ссылкой на меморандум CDC. The Hill обратилось в американское ведомство за комментарием.

Предыдущие ограничения

Ранее CDC применяли правила, которые запрещали поездки в США любым путешественникам, включая американских граждан, если они находились в ДР Конго в течение 21 дня до отправления.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 октября подтверждено более 9 тысяч случаев и более 4 тысяч смертей, связанных со штаммом Эболы Бундибугио. В ВОЗ заявили, что распространение болезни остается высоким и нестабильным, а эпидемия имеет изменчивый и географически фрагментированный характер.

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Случаи в Кении и Нигерии

Кения и Нигерия подтвердили первые случаи Эболы после того, как пациенты могли пересечься 3 октября в международном аэропорту Энтеббе в Уганде. По информации Associated Press, в Кении зафиксировали девять случаев, с ними связали 135 контактов, 134 из которых находились на карантине.

Министр здравоохранения Нигерии Мухаммед Пате сообщил, что медики отслеживают 44 контакта пациентки и выявили дополнительные контакты. По данным AP, пациентка — уроженка Уганды, жена дипломата, которая в прошлом месяце провела в Уганде две недели в отпуске. Власти Уганды заявляли, что она посещала ДР Конго, однако нигерийские органы здравоохранения это опровергли.

В августе Международная координационная группа по предоставлению вакцин разрешила выделить ДР Конго начальную партию в 70 тысяч доз вакцины Ervebo из глобального резерва вакцин против Эболы.

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