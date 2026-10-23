Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób będą wymagać od zagranicznych podróżnych udających się do kraju potwierdzenia, że w ciągu ostatnich trzech tygodni nie odwiedzali Demokratycznej Republiki Konga. Wymóg wprowadzany jest w związku z dużą epidemią Eboli w DR Konga.

Jak informuje The Hill, jako pierwszy o nowej zasadzie napisał Reuters, powołując się na memorandum CDC. The Hill zwrócił się do amerykańskiej agencji o komentarz.

Wcześniejsze ograniczenia

Wcześniej CDC stosowały zasady, które zakazywały podróży do USA wszystkim podróżnym, w tym obywatelom amerykańskim, jeśli przebywali oni w DR Konga w ciągu 21 dni przed wyjazdem.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, na dzień 11 października potwierdzono ponad 9 tys. przypadków i ponad 4 tys. zgonów związanych ze szczepem Eboli Bundibugyo. WHO oświadczyła, że rozprzestrzenianie się choroby pozostaje wysokie i niestabilne, a epidemia ma zmienny i rozproszony geograficznie charakter.

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Przypadki w Kenii i Nigerii

Kenia i Nigeria potwierdziły pierwsze przypadki Eboli po tym, jak pacjenci mogli spotkać się 3 października na międzynarodowym lotnisku Entebbe w Ugandzie. Według Associated Press w Kenii odnotowano dziewięć przypadków, z którymi powiązano 135 kontaktów, z czego 134 osoby przebywały na kwarantannie.

Minister zdrowia Nigerii Muhammad Pate poinformował, że medycy śledzą 44 kontakty pacjentki i zidentyfikowali dodatkowe kontakty. Według AP pacjentka jest rodowitą Ugandyjką, żoną dyplomaty, która w ubiegłym miesiącu spędziła dwa tygodnie na urlopie w Ugandzie. Władze Ugandy twierdziły, że odwiedzała DR Konga, jednak nigeryjskie organy ochrony zdrowia temu zaprzeczyły.

W sierpniu Międzynarodowa Grupa Koordynacyjna ds. Dostarczania Szczepionek zezwoliła na przydzielenie DR Konga początkowej partii 70 tys. dawek szczepionki Ervebo z globalnej rezerwy szczepionek przeciw Eboli.

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