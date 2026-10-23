США вимагатимуть від іноземців підтвердити відсутність поїздок до ДР Конго — The Hill

Центри з контролю та профілактики захворювань США вимагатимуть від іноземних мандрівників, які прямують до країни, підтвердити, що протягом останніх трьох тижнів вони не відвідували Демократичну Республіку Конго. Вимогу запроваджують на тлі масштабного спалаху Еболи в ДР Конго.

Як повідомляє The Hill, про нове правило першим написало Reuters із посиланням на меморандум CDC. The Hill звернулося до американського відомства по коментар.

Попередні обмеження

Раніше CDC застосовували правила, які забороняли подорож до США будь-яким мандрівникам, зокрема американським громадянам, якщо вони перебували в ДР Конго протягом 21 дня перед відправленням.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, станом на 11 жовтня у зв’язку зі штамом Еболи Бундібугіо підтвердили понад 9 тисяч випадків та більш як 4 тисячі смертей. У ВООЗ заявили, що поширення хвороби залишається високим і нестабільним, а епідемія має мінливий та географічно фрагментований характер.

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Випадки в Кенії та Нігерії

Кенія і Нігерія підтвердили перші випадки Еболи після того, як пацієнти могли перетнутися 3 жовтня в міжнародному аеропорту Ентеббе в Уганді. За інформацією Associated Press, у Кенії зафіксували дев’ять випадків, із ними пов’язали 135 контактів, 134 з яких перебували на карантині.

Міністр охорони здоров’я Нігерії Мухаммед Пате повідомив, що медики відстежують 44 контакти пацієнтки та виявили додаткові контакти. За даними AP, пацієнтка — уродженка Уганди, дружина дипломата, яка минулого місяця провела в Уганді два тижні у відпустці. Влада Уганди заявляла, що вона відвідувала ДР Конго, однак нігерійські органи охорони здоров’я це заперечили.

У серпні Міжнародна координаційна група з надання вакцин дозволила виділити ДР Конго початкову партію у 70 тисяч доз вакцини Ervebo з глобального резерву вакцин проти Еболи.

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