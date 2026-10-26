来自阿布扎比的电竞战队Red Dunes赢得了在英国伦敦举行的街头霸王联赛欧洲、中东、非洲和亚洲赛区冠军。在《街头霸王6》赛事决赛中，该队以70:30击败GTW，获得6万美元奖金，并取得参加东京世界锦标赛的资格。据《The National》报道。

伦敦决赛

该赛事作为MCM Comic Con London的一部分在ExCeL展览中心举行。比赛总奖金池为10万美元。赛季共有24名选手参加，组成六支队伍，代表欧洲、中东、非洲和亚洲。

Red Dunes在常规赛中获得第二名，仅负于GTW，因此晋级季后赛。半决赛中，该队以60:20击败YESports，并在决胜赛中战胜GTW。

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队伍阵容与下一个目标

Red Dunes的阵容包括在阿布扎比长大、以Big Bird之名参赛的Adel Anouche；使用AngryBird这一别名的约旦选手Amjad Al-Shalabi；被称为Phenom的挪威选手Arman Hanjani；以及以Juicy Joe之名参赛的瑞典选手Joel Sundell。

在决赛中，队伍开局不利后，Anouche使用角色C Viper取得两场重要胜利。Sundell击败了选手Bravery，而Al-Shalabi则使用角色Akuma战胜Zhen，为对决画上句号。

这是Red Dunes以该名称获得的首个冠军头衔，也是这套阵容在街头霸王联赛中连续第三次赢得地区胜利。街头霸王联赛世界锦标赛决赛将于3月10日至14日在东京两国国技馆举行。该队此前已两次参加世界级赛事，但尚未赢得这项比赛。

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