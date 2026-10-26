Киберспортивная команда Red Dunes из Абу-Даби выиграла чемпионат Street Fighter League для региона Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии, который прошел в Лондоне, Великобритания. В финале турнира по Street Fighter 6 команда победила GTW со счетом 70:30, получила $60 тысяч призовых и право выступить на мировом чемпионате в Токио. Об этом сообщает The National.

Финал в Лондоне

Турнир прошел в рамках MCM Comic Con London в выставочном центре ExCeL. Призовой фонд соревнований составил $100 тысяч. В сезоне приняли участие 24 игрока, объединенные в шесть команд, представляющих Европу, Ближний Восток, Африку и Азию.

Red Dunes вышла в плей-офф после второго места в регулярном сезоне, уступив только GTW. В полуфинале команда обыграла YESports со счетом 60:20, а в решающем матче победила GTW.

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Состав команды и следующая цель

В состав Red Dunes вошли Адель Ануш, который вырос в Абу-Даби и выступает как Big Bird, иорданец Амджад Аль-Шалаби под псевдонимом AngryBird, норвежец Арман Ханджани, известный как Phenom, а также швед Джоэл Сунделл, выступающий как Juicy Joe.

В финале Ануш одержал две важные победы персонажем C Viper после неудачного старта команды. Сунделл победил игрока Bravery, а Аль-Шалаби завершил противостояние победой над Zhen персонажем Akuma.

Для Red Dunes это первый чемпионский титул под этим названием и третья подряд региональная победа этого состава в Street Fighter League. Мировой финал Street Fighter League World Championship пройдет 10–14 марта на арене Ryogoku Kokugikan в Токио. Команда уже дважды выступала на мировом уровне, но еще не выигрывала этот турнир.

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