Drużyna e-sportowa Red Dunes z Abu Zabi wygrała mistrzostwa Street Fighter League dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, które odbyły się w Londynie w Wielkiej Brytanii. W finale turnieju Street Fighter 6 zespół pokonał GTW wynikiem 70:30, otrzymał 60 tys. dolarów nagrody i prawo występu w mistrzostwach świata w Tokio. Poinformował o tym The National.

Finał w Londynie

Turniej odbył się w ramach MCM Comic Con London w centrum wystawienniczym ExCeL. Pula nagród zawodów wyniosła 100 tys. dolarów. W sezonie uczestniczyło 24 graczy, podzielonych na sześć drużyn reprezentujących Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Azję.

Red Dunes awansowało do play-offów po zajęciu drugiego miejsca w sezonie zasadniczym, ustępując jedynie GTW. W półfinale zespół pokonał YESports wynikiem 60:20, a w decydującym meczu zwyciężył GTW.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skład zespołu i kolejny cel

W skład Red Dunes weszli Adel Anouche, który dorastał w Abu Zabi i występuje jako Big Bird, Jordańczyk Amjad Al-Shalabi pod pseudonimem AngryBird, Norweg Arman Hanjani, znany jako Phenom, a także Szwed Joel Sundell, występujący jako Juicy Joe.

W finale Anouche odniósł dwa ważne zwycięstwa postacią C Viper po nieudanym początku zespołu. Sundell pokonał gracza Bravery, a Al-Shalabi zakończył rywalizację zwycięstwem nad Zhen postacią Akuma.

Dla Red Dunes jest to pierwszy tytuł mistrzowski pod tą nazwą i trzecie z rzędu regionalne zwycięstwo tego składu w Street Fighter League. Światowy finał Street Fighter League World Championship odbędzie się 10–14 marca na arenie Ryogoku Kokugikan w Tokio. Zespół już dwukrotnie występował na poziomie światowym, ale jeszcze nie wygrał tego turnieju.

Czytaj nas na