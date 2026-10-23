Uczestnik Leo School, Władysław „SUGXR” Tkaczenko, przeprowadził transmisję na żywo z trenerem Leo Team, Dmitrijem „rjy” Chumakiem

Władysław Tkaczenko, znany pod pseudonimem SUGXR, poprowadził wspólny stream na oficjalnym kanale Leo Team na Twitchu wraz z trenerem Leo School, Dmytro „rjy” Chumakiem. Do transmisji dołączył również blicx — uczestnik poprzedniego sezonu Leo School. Razem grali w CS2, rozmawiali i dzielili się doświadczeniami.

Transmisja stała się dla jednego z najmłodszych uczestników Leo School okazją do spróbowania swoich sił w nowym formacie i zdobycia doświadczenia w streamowaniu wraz z trenerem. Dla młodych graczy ważne jest, aby rozwijać się nie tylko bezpośrednio w grze, ale także próbować swoich sił w innych dziedzinach e-sportu, w szczególności w tworzeniu treści i interakcji z widzami.

SUGXR uczestniczy w programie Leo School, gdzie pracuje nad swoimi indywidualnymi umiejętnościami, myśleniem strategicznym oraz zrozumieniem CS2. Proces szkoleniowy obejmuje analizę nagrań z rozgrywek, rozbiór błędów, rozwój komunikacji oraz współpracy zespołowej. Jest to systematyczna praca mająca na celu pomóc graczowi zidentyfikować swoje słabe strony i stopniowo poprawiać wyniki.

Jak nauka w Leo School pomaga rozwijać się w CS2

Sam Władysław pozytywnie ocenia naukę w Leo School i podkreśla, że pomaga mu ona lepiej zrozumieć grę oraz dostrzegać możliwości dalszego rozwoju.

„Szczerze mówiąc, bardzo lubię uczyć się w Leo School. Tutaj dowiaduję się wielu nowych rzeczy o CS2 i rozumiem, że aby naprawdę robić postępy, nie wystarczy po prostu dużo grać — trzeba jeszcze analizować swoje błędy i pracować nad nimi.

Analizujemy nagrania z rozgrywek, pracujemy nad indywidualnymi umiejętnościami, komunikacją i zrozumieniem gry. Zacząłem lepiej dostrzegać swoje błędy i rozumieć, co można zrobić inaczej w różnych sytuacjach. Podoba mi się też to, że trenerzy wyjaśniają wszystko na praktycznych przykładach i pomagają zrozumieć, nad czym należy dalej pracować.

Chcę dalej rozwijać się w CS2, stawać się lepszym graczem i osiągać swoje cele. Dlatego Leo School to dla mnie dobre doświadczenie i szansa na realną poprawę mojej gry” — powiedział Władysław „SUGXR” Tkaczenko.

Ważną częścią procesu nauczania jest praca z trenerem. Dmytro „rjy” Chumak pomaga uczestnikom Leo School rozwijać się i robić postępy w nauce. Wspólna transmisja z Władysławem stała się kolejną okazją do interakcji poza zwykłym formatem treningowym.

Dla SUGXR jest to również doświadczenie występu przed widzami na żywo na kanale drużyny. Takie możliwości pozwalają młodym graczom stopniowo zapoznawać się z medialną stroną e-sportu i odkrywać dla siebie nowe formy aktywności w społeczności.

Dołączenie blicx do transmisji stało się kolejnym przykładem tego, jak uczestnicy różnych sezonów Leo School mogą pozostać częścią społeczności, współpracować ze sobą i dalej rozwijać się w CS2.

Leo School nieustannie stwarza możliwości rozwoju młodych talentów w CS2 — od indywidualnego treningu i analizy po praktyczne doświadczenie poza serwerem gry

Leo School ogłasza nabór do trzeciego sezonu

Równolegle z działalnością gamingową Leo Team nadal rozwija kierunek edukacyjny. Leo School rozpoczyna nabór uczestników do trzeciego sezonu, zapraszając graczy CS2, którzy pragną poprawić swoje indywidualne umiejętności, nauczyć się analizować własne błędy i lepiej współpracować z drużyną.

Uczestnicy otrzymają możliwość pracy nad swoją grą i konsekwentnego rozwoju dzięki szkoleniom i współpracy z trenerami.

Jeśli chcesz dołączyć do Leo School, wypełnij formularz pod linkiem: https://forms.gle/8sdSr5Et8sEWdgci8

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