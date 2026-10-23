Leo School学员弗拉迪斯拉夫·“SUGXR”·特卡琴科与Leo Team教练德米特里·“rjy”·丘马克共同进行了一场直播

以SUGXR为昵称的弗拉迪斯拉夫·特卡琴科，与Leo School教练德米特里·“rjy”·丘马克在Leo Team的官方Twitch频道上共同进行了一场直播。 上赛季Leo School的选手blicx也加入了本次直播。他们一起玩了CS2，交流互动并分享了经验。

此次直播为Leo School最年轻的学员之一提供了一个机会，让他能够尝试新的直播形式，并和教练一起积累直播经验。 对于年轻选手而言，不仅要在游戏中直接提升实力，还应尝试涉足电竞领域的其他方向，特别是内容创作和与观众的互动。

SUGXR目前正在Leo School接受培训，致力于提升个人技能、游戏思维以及对CS2的理解。培训内容涵盖录像分析、失误复盘、沟通能力培养以及团队协作训练。 这是一项系统性的训练，旨在帮助选手发现自身短板，并逐步提升竞技表现。

Leo School的培训如何助力CS2技能提升

弗拉迪斯拉夫本人对在Leo School的学习给予了积极评价，并指出这有助于他更好地理解游戏，并发现进一步发展的机会。

“说实话，我非常喜欢在Leo School学习。在这里，我学到了很多关于CS2的新知识，也明白想要真正进步，光是多打比赛是不够的——还必须分析自己的失误并加以改进。

我们会拆解比赛录像，针对个人技巧、团队沟通以及对游戏的理解进行专项训练。我开始更能察觉自己的失误，并明白在不同情境下可以采取哪些不同的应对方式。 此外，我很喜欢教练们通过实战讲解，并帮助我明确接下来需要重点提升的方向。

我希望在CS2中继续进步，成为更强的选手，并实现自己的目标。因此，对我来说，Leo School是一次宝贵的经历，也是切实提升自己游戏水平的机会，”弗拉迪斯拉夫“SUGXR”特卡琴科分享道。

与教练的合作是学习过程中的重要环节。德米特里“rjy”丘马克帮助Leo School的学员们不断进步，在学习道路上稳步前行。 与弗拉迪斯拉夫的联合直播，为双方提供了在常规训练模式之外互动的又一契机。

对于SUGXR来说，这也是在战队频道的直播中面对观众亮相的宝贵经验。此类机会让年轻选手能够逐步了解电子竞技的媒体层面，并在社区中探索新的参与形式。

blicx加入直播，再次印证了Leo School不同赛季的学员如何能够继续作为社区的一员，彼此互动，并在CS2中持续成长。

Leo School持续为CS2领域的年轻人才创造发展机会——从个性化训练和数据分析，到游戏服务器之外的实践经验

Leo School 第三季招募正式开启

在保持竞技活动的同时，Leo Team 继续拓展教育领域。Leo School 现开启第三季学员招募，诚邀渴望提升个人技能、学会分析自身失误并加强团队协作的 CS2 玩家加入。

学员将有机会通过系统培训及与教练的协作，不断磨练技艺并实现稳步提升。

若想加入 Leo School，请点击链接填写报名表：https://forms.gle/8sdSr5Et8sEWdgci8

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