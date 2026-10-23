Участник Leo School Владислав «SUGXR» Ткаченко провел стрим с тренером Leo Team Дмитрием «rjy» Чумаком

Владислав Ткаченко, известный под ником SUGXR, провел совместный стрим на официальном Twitch-канале Leo Team вместе с тренером Leo School Дмитрием «rjy» Чумаком. К трансляции также присоединился blicx — участник предыдущего сезона Leo School. Вместе они играли в CS2, общались и делились опытом.

Трансляция стала для одного из самых молодых участников Leo School возможностью попробовать себя в новом формате и получить опыт стриминга вместе с тренером. Для молодых игроков важно развиваться не только непосредственно в игре, но и пробовать себя в других направлениях киберспорта, в частности в создании контента и взаимодействии с аудиторией.

SUGXR участвует в Leo School, где работает над своими индивидуальными навыками, игровым мышлением и пониманием CS2. Учебный процесс включает анализ демо, разбор ошибок, развитие коммуникации и командного взаимодействия. Это системная работа, направленная на то, чтобы помочь игроку определить свои слабые стороны и постепенно улучшать результаты.

Как обучение в Leo School помогает развиваться в CS2

Сам Владислав положительно оценивает обучение в Leo School и отмечает, что оно помогает ему лучше понимать игру и видеть возможности для дальнейшего развития.

«Если честно, мне очень нравится учиться в Leo School. Здесь я узнаю много нового о CS2 и понимаю, что для того, чтобы действительно прогрессировать, недостаточно просто много играть — нужно ещё и анализировать свои ошибки и работать над ними.

Мы разбираем демки, работаем над индивидуальными навыками, коммуникацией и пониманием игры. Я начал лучше замечать свои ошибки и понимать, что можно поступить по-другому в разных ситуациях. Ещё мне нравится, что тренеры объясняют всё на практике и помогают понять, над чем нужно работать дальше.

Я хочу и дальше развиваться в CS2, становиться сильнее как игрок и достигать своих целей. Поэтому для меня Leo School — это хороший опыт и возможность реально улучшать свою игру», — поделился Владислав «SUGXR» Ткаченко.

Важной частью учебного процесса является работа с тренером. Дмитрий «rjy» Чумак помогает участникам Leo School развиваться и продвигаться вперёд в обучении. Совместный эфир с Владиславом стал ещё одним поводом для взаимодействия вне привычного тренировочного формата.

Для SUGXR это также опыт выступления перед зрителями в прямом эфире на канале команды. Такие возможности позволяют молодым игрокам постепенно знакомиться с медийной стороной киберспорта и открывать для себя новые форматы активности в сообществе.

Присоединение blicx к трансляции стало ещё одним примером того, как участники разных сезонов Leo School могут оставаться частью сообщества, взаимодействовать друг с другом и продолжать развиваться в CS2.

Leo School продолжает создавать возможности для развития молодых талантов в CS2 — от индивидуальной подготовки и аналитики до практического опыта за пределами игрового сервера

Leo School открывает набор на третий сезон

Параллельно с игровой деятельностью Leo Team продолжает развивать образовательное направление. Leo School открывает набор участников на третий сезон, приглашая игроков CS2, стремящихся улучшить индивидуальные навыки, научиться анализировать собственные ошибки и лучше взаимодействовать с командой.

Участники получают возможность работать над своей игрой и последовательно развиваться благодаря обучению и работе с тренерами.

Если хочешь стать частью Leo School, заполни анкету по ссылке: https://forms.gle/8sdSr5Et8sEWdgci8

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