在苏格兰爱丁堡举行的一场苏格兰超级联赛比赛中，哈茨以5比0大胜圣米伦。沃特尔·弗兰肯率领的球队取得了三年半以来在联赛中的最大主场胜利，天空体育报道。

泰因卡斯尔球场的进球

洛朗·门迪在第20分钟首开纪录。卡尔文·米勒在第32分钟和第50分钟两次罚进点球。克劳迪奥·布拉加在第54分钟破门，乔什·麦克佩克则在第80分钟锁定最终比分。

主队从比赛开始就占据主导。上半场，麦克佩克在阿莱克斯·戈吉奇犯规后赢得点球。下半场开始不久，利亚姆·唐纳利在客队禁区内对詹姆斯·威尔逊犯规，随后米勒第二次罚进点球。

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第54分钟，米勒将球传给布拉加，后者晃过门将雅各布·查普曼，打入第四球。比赛末段，麦克佩克打进哈茨的第五球。

联赛形势

这场5比0的胜利是哈茨自2023年4月以6比1击败罗斯郡以来，在泰因卡斯尔球场的最大联赛胜利。哈茨排名第三，紧追流浪者和凯尔特人，并继续保持联赛进球最多球队的地位。

对圣米伦而言，这场失利是他们连续第四场失利。主教练克雷格·麦克利什表示，本可避免两个点球，而另外三个进球则是其球队个人失误造成的。

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