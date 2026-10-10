在波兰弗罗茨瓦夫，波兹南莱赫在波兰甲级联赛第10轮比赛中以4比1击败当地球队希隆斯克。凭借这场胜利，卫冕波兰冠军暂时升至积分榜首位，Interia Sport报道。

上半场进球

主队本可在第24分钟首开纪录：叶戈尔·马岑科接彼得·萨梅茨-塔拉尔的传球后单刀面对莱赫门将马特乌什·利斯，但射门被门将挡出。

波兹南球队在第31分钟破门。帕布洛·罗德里格斯传中后，马特乌什·什奇普恰克头球摆渡，皮球来到菲利普·亚盖沃脚下，后者凌空射门帮助客队取得领先。

瓦莱马克梅开二度

下半场开始后，帕布洛·罗德里格斯扩大了莱赫的领先优势：他的射门击中希隆斯克后卫马里乌什·马莱茨后改变了方向。第70分钟，刚刚替补出场不久的帕特里克·瓦莱马克接到米卡埃尔·伊沙克的传球，晃过马莱茨后射入近角。

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三分钟后，这名瑞典球员完成梅开二度，再次利用禁区内的传球，在门柱旁破门。主队在补时阶段缩小差距：格热戈日·托马谢维奇头球接应角球传中得分。

莱赫在62%的比赛时间内控球，并完成13次射门，其中5次射正。希隆斯克有7次射门、4次射正。自8月2日以来未在联赛取胜的弗罗茨瓦夫球队仍处于降级区。

下一轮，莱赫将于10月18日主场迎战凯尔采科罗纳，而希隆斯克将于10月17日客场对阵卢布林莫托尔。

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