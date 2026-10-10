We Wrocławiu, w Polsce, Lech Poznań pokonał miejscowy Śląsk 4:1 w meczu 10. kolejki polskiej Ekstraklasy. Dzięki temu zwycięstwu aktualny mistrz Polski tymczasowo awansował na pierwsze miejsce w tabeli, informuje Interia Sport.

Gol w pierwszej połowie

Gospodarze mogli otworzyć wynik w 24. minucie: Yehor Matsenko po podaniu Piotra Samca-Talara znalazł się sam na sam z bramkarzem Lecha Mateuszem Lisem, ale trafił w golkipera.

Poznański zespół zdobył bramkę w 31. minucie. Po dośrodkowaniu Pabla Rodrígueza i zgraniu głową Mateusza Skrzypczaka piłka trafiła do Filipa Jagiełły, który strzałem z woleja wyprowadził gości na prowadzenie.

Dublet Wålemarka

Na początku drugiej połowy przewagę Lecha powiększył Pablo Rodríguez: piłka po jego strzale trafiła w obrońcę Śląska Mariusza Malca i zmieniła tor lotu. W 70. minucie Patrik Wålemark, który niedługo wcześniej wszedł na boisko z ławki rezerwowych, otrzymał podanie od Mikaela Ishaka, minął Malca i strzelił w bliższy róg.

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Trzy minuty później szwedzki piłkarz skompletował dublet, ponownie wykorzystując podanie w polu karnym i uderzając obok słupka. Gospodarze zmniejszyli straty już w doliczonym czasie gry: Grzegorz Tomasiewicz głową zamknął dośrodkowanie z rzutu rożnego.

Lech był przy piłce przez 62% czasu gry i oddał 13 strzałów, z których pięć było celnych. Śląsk oddał siedem strzałów, w tym cztery celne. Wrocławski zespół, który od 2 sierpnia nie wygrał meczu ligowego, pozostał w strefie spadkowej.

W następnej kolejce Lech 18 października podejmie Koronę Kielce, a Śląsk 17 października zagra na wyjeździe z Motorem Lublin.

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