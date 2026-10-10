Во Вроцлаве, Польша, познаньский «Лех» победил местный «Шлёнск» со счётом 4:1 в матче 10-го тура польской Экстраклассы. Благодаря этой победе действующий чемпион Польши временно поднялся на первое место в турнирной таблице, сообщает Interia Sport.

Гол в первом тайме

Хозяева могли открыть счёт на 24-й минуте: Егор Маценко после передачи Петра Самеца-Талара вышел один на один с голкипером «Леха» Матеушем Лисом, но пробил во вратаря.

Познанская команда забила на 31-й минуте. После подачи Пабло Родригеса и скидки головой Матеуша Скшипчака мяч оказался у Филипа Ягелло, который ударом с лёта вывел гостей вперёд.

Дубль Валемарка

В начале второго тайма преимущество «Леха» увеличил Пабло Родригес: мяч после его удара задел защитника «Шлёнска» Мариуша Мальца и изменил траекторию. На 70-й минуте Патрик Валемарк, незадолго до этого вышедший на замену, получил передачу от Микаэля Ишака, обыграл Мальца и пробил в ближний угол.

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Через три минуты шведский футболист оформил дубль, вновь воспользовавшись пасом в штрафной площади и пробив рядом со штангой. Хозяева сократили отставание уже в компенсированное время: Гжегож Томашевич головой замкнул подачу с углового.

«Лех» владел мячом 62% игрового времени и нанёс 13 ударов, пять из которых пришлись в створ ворот. У «Шлёнска» было семь ударов и четыре в створ. Вроцлавская команда, которая с 2 августа не одерживала побед в лиге, осталась в зоне вылета.

В следующем туре «Лех» 18 октября примет «Корону» из Кельце, а «Шлёнск» 17 октября сыграет на выезде с люблинским «Мотором».

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