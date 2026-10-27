英格兰橄榄球联盟队将杰兹·利滕和摩根·诺尔斯列入世界杯对阵巴布亚新几内亚比赛的首发阵容，比赛将在澳大利亚卧龙岗举行。据BBC Sport报道，布拉德·奥尼尔未进入这场比赛的19人名单。

阵容调整

来自赫尔KR的利滕将担任钩球员。他将替代奥尼尔，后者在英格兰此前对阵法国的比赛中身披9号球衣。奥尼尔于2026年被评为超级联赛最佳球员，他被列入替补名单，但未进入19人比赛名单。

海豚队的前锋诺尔斯因小腿受伤缺席前两场比赛后重返首发阵容。他将替代维克托·拉德利，后者将从替补席开始比赛。沃灵顿边锋马蒂·阿什顿此前被征召参加对阵法国的比赛，保住了自己在阵容中的位置。维冈的扎克·埃克斯利再次未能进入比赛名单。

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晋级半决赛的机会

B-C组英格兰对阵巴布亚新几内亚的比赛定于10月30日星期五进行，开球时间为格林尼治时间09:05。英格兰必须获胜才能保留晋级半决赛的机会，同时还需等待汤加在11月1日的比赛中战胜萨摩亚。

如果萨摩亚击败汤加，英格兰将因与汤加的交手战绩较差而被淘汰出局。如果汤加获胜，英格兰与萨摩亚之间的得分差将成为决定性因素：目前英格兰落后萨摩亚68分。在以12:30负于汤加后，英格兰以82:0大胜法国。

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