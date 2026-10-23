法拉利车手夏尔·勒克莱尔在奥斯汀举行的美国大奖赛首次练习赛中跑出最快成绩。这位摩纳哥车手领先红牛车手马克斯·维斯塔潘0.084秒，BBC Sport报道。

首次练习赛成绩

迈凯伦车手兰多·诺里斯取得第三快成绩，梅赛德斯车手乔治·拉塞尔排名第四。梅赛德斯车手基米·安东内利位列第五，比勒克莱尔的成绩慢0.481秒。法拉利车手刘易斯·汉密尔顿排名第六，迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特里位列第七。

对安东内利而言，这个比赛周末是他首次有机会提前赢得个人首个世界冠军头衔。为此，他必须赢下奥斯汀的比赛，同时拉塞尔必须在第八名之后完赛，汉密尔顿则必须在第四名之后完赛。

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法拉利和梅赛德斯的升级

梅赛德斯将两辆赛车恢复至升级后的规格，该车队在两站比赛前的马来西亚推出了这一规格。车队认为，这项升级拥有额外潜力，但仍在寻找能够将其完全发挥出来的调校方案。梅赛德斯预计，一个包含三次练习赛的常规比赛周末将有助于优化赛车表现。

法拉利也为奥斯汀带来了升级，核心是新的底板。勒克莱尔和汉密尔顿并不期待这项升级带来显著效果。汉密尔顿估计其增益不到十分之一秒，并认为法拉利的竞争力可能取决于赛道与赛车特性的契合程度。

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